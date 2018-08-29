28 августа в 23.15 на 1069 километре трассы Омск- Новосибирск 60-летний житель рабочего поселка Чаны , находясь за рулем автомобилем ВАЗ-21101, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Scania» под управлением 48-летнего жителя Нов город ской области.

В результате аварии погибли на месте двое пассажиров отечественного легкового автомобиля - 64-летняя и 70-летняя жительницы рабочего поселка Чаны , а его водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия в данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.