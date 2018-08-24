На сегодняшний день 80-90% преступлений, квалифицируемых по ст. 159 ч.2 «Мошенничество при получении выплат», касается незаконного получения и использования средств материнского капитала. Наказание за мошенничество с маткапиталом может быть очень суровым. Всё зависит от «тяжести преступления» и размера нанесенного ущерба.

В следственном отделе МВД России «Татарский» было возбуждено дело по ст. 159.2 в отношении гражданки Б. Она предоставила в Пенсионный фонд ложные сведения, касаемо суммы при покупке дома на средства материального капитала. При покупке недвижимости гражданка в договоре купли-продажи указала цену выше фактической. То есть цена дома условно была 150 тыс. руб., но в договоре было указано 453 тыс. 26 руб. Оставшейся суммой Б. распорядилась по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. Таким образом, Б. совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», т.е. хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере. В настоящее время уголовное дело рассмотрено в суде, гражданка осуждена.

Д.В. Осипов, заместитель начальника СО МО МВД России «Татарский»