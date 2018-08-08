Вечером 5 августа из гаража, расположенного в селе Неудачино Татарского района, был угнан трактор МТЗ-80. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили транспортное средство и задержали подозреваемого в совершении преступления – ранее не судимого 35-летнего местного жителя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.