6 августа в 17.55 в Татарске в одном из магазин ов по улице Пограничной неизвестный с витрины забрал спиртное и, не рассчитавшись, скрылся. О случившемся было сообщено в полицию. Прибывшие на место полицейские задержали по подозрению в совершении преступления безработного и ранее не судимого 26-летнего местного жителя. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). В настоящее время за мелкое хулиганство молодой человек привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.