Места несанкционированного пересечения подъездных путей водителями автотранспорта выявили в Новосибирском регионе ЗСЖД.

В Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги состоялись проверки путей необщего пользования (подъездных путей), находящихся на балансе ОАО «РЖД», на наличие несанкционированных проездов автотранспорта. В результате были выявлены 18 подобных проездов, самовольно оборудованных местными жителями и владельцами расположенных в непосредственной близости предприятий.

Несмотря на низкую интенсивность движения железнодорожного транспорта на подъездных путях, пересечение их вне специально оборудованных местах создает угрозу для безопасности автомобилистов.

Из числа выявленных опасных мест пересечения железнодорожных путей семь находятся в Новосибирске, один – в Бердске, четыре – в Оби, три – на станции Убинская, по одному на станциях Кожурла, Чаны и Татарская.

В частности, на станции Новосибирск-Главный три несанкционированных проезда расположены рядом со зданием по улице Фабричный переулок, 7, корпус 1 и используются транспортом ОАО «Новосибирский Речной порт», еще два – по улице Фабричный переулок, 7, корпус 2 (ООО «Союз» и ООО «Ратек Ко»), по одному – в районе улицы Бурлинский переезд, 4 (ЗАО «Новосибирский маслозавод») и по улице Радужная, 1 (транспорт ЖК «Ясная поляна»).

Три места несанкционированного проезда, организованные гаражными кооперативами, обнаружены около здания по проспекту Мозжерина, 1в на станции Обь; еще одно – около здания по проспекту Мозжерина, 1, корпус 1. На станции Бердск несанкционированный проезд используется автотранспортом ИПК «Каммар» и расположен по адресу улица Попова, 32. На станции Убинская такие проезды через пути организованы местными жителями по улице Станционная, 10; Партизанская, 1 и Чайкиной, 2. Последние два используются также транспортом ООО «НовосибирскАгропромдорстрой». На станции Кожурла несанкционированный проезд через пути сформирован транспортом местных жителей около здания по адресу Путевая, 21; на станции Чаны – на территории элеватора (ОА «Чановский элеватор»), на станции Татарская по ул. Пограничная, 25А в районе магазина «Колос» (ООО «Татарскзернопродукт»).

Железнодорожники регулярно принимают меры по разоборудованию несанкционированных проездов (за последнюю неделю ликвидированы такие проезды на станциях Татарская и Чаны), установке заграждений, препятствующих движению транспорта через пути, но несанкционированные проезды возникают снова.

По фактам выявленных несанкционированных мест пересечения железнодорожных путей в адреса владельцев предприятий и местных администраций направлены уведомления.

Западно-Сибирская железная дорога выражает беспокойство увеличением числа новых мест несанкционированного пересечения железнодорожных подъездных путей и напоминает, что для организации железнодорожных переездов в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минтранса РФ от 26 марта 2009 г. №46, заинтересованным лицам необходимо направить соответствующие обращения и обоснования в адрес Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.