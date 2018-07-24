78 граждан получили государственную поддержку при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области по итогам 2 квартала 2018 г.

Между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и банком «Левобережный» подписано соглашение о господдержке граждан при кредитовании на газификацию жилья.

Кредиты на цели газификации жилья (выдача кредита на газификацию жилья наличными денежными средствами заемщику не допускается, сумма денежных средств перечисляется на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре на газификацию жилья) предоставляются гражданам на условиях предоставления банком кредитов физическим лицам в рублях с учетом следующих особенностей:

- предельный срок предоставления кредита не может превышать 5 лет;

- размер субсидии, предоставляемой министерством, составляет 3/4 от суммы фактически уплаченных процентов;

- максимальный размер кредита определяется на основании дохода гражданина, и не может превышать 100 000 рублей на одного заемщика. Максимальная стоимость кредита не может превышать 16 процентов в год;

- наличие заключенного договора с подрядной организацией на выполнение работ по газификации.

По вопросам господдержки при кредитовании на газификацию жилья гражданам необходимо обращаться в дополнительные офисы (подразделения) Банка «Левобережный» (ПАО) на территориях муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, где в настоящее время уже есть техническая возможность в обеспечении подачи сетевого (природного) газа, а именно: Барабинский район; Болотнинский район; Искитимский район и город Искитим (дополнительный офис в р.п. Линево); Каргатский район; Колыванский район; Коченевский район; Куйбышевский район; Маслянинский район; Мошковский район; Ордынский район; Татарский район; Тогучинский район; Убинский район; Чановский район; Черепановский район; Чулымский район; город Бердск; город Искитим; город Обь; для города Новосибирск, Новосибирского района и рабочего поселка Кольцово (дополнительные офисы находятся на территории города Новосибирска). В 2017 году 120 человек получили субсидии из областного бюджета Новосибирской области на компенсацию части процентной ставки по кредитам, полученным на газификацию жилья. По итогам 2 квартала 2018 года – 78 граждан стали получателями данной государственной поддержки, в том числе 23 – получившие ее впервые.