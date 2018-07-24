Свадебный бум ждет Новосибирскую область 18 августа. Многие пары хотят начать семейную жизнь в «счастливую» дату... Кроме того, 18.08.2018 выпадает на субботу, что удобно для проведения торжества. В Татарске 18.08.2018 узами Гименея свяжут себя 10 пар, это максимальное число регистраций, поделилась с корреспондентом VN.ru руководитель отдела ЗАГС по Татарскому району Нина Ивановна Галузина. Свадьбу сыграют не только 20-летние, но и те, кому далеко за 40. Бронировать необычную дату молодожены начали еще в марте.

«Последнюю пару я считаю счастливчиками, потому что они подали заявление в начале июля, но им удалось попасть в эту десятку. Подобный ажиотаж среди молодоженов произошел накануне празднования Дня семьи, любви и верности, 8 июля. В этот день скрепили семейный союз 6 пар», – рассказала руководитель Татарского ЗАГСа. В Чановском районе на дату 18.08.2018 назначено семь регистраций. Чановцы начали заботиться о дате бракосочетания также с марта месяца, поделилась начальник отдела ЗАГС по Чановскому району Елена Владимировна Демченко. Возраст вступления в брак здесь варьируется от 21 до 28 лет. Семь пар – это еще не максимальное число регистраций. Так, по воспоминаниям Елены Владимировны, похожий случай был в 2008 году. Дата 08.08.2008 совпала с официальной датой открытия нового просторного здания ЗАГС. Тогда именно в тот день зарегистрировались 11 пар. В Венгеровском районе ажиотажа на красивую дату не наблюдается. На 8 августа назначена всего одна регистрация. Напомним, свадебный ажиотаж наблюдался и в Новосибирске. Записи на августовские «красивые» даты открылись за полгода. Будущие новобрачные выжидали момент, каждый день проверяя портал Госуслуг, чтобы забронировать себе красивые числа. В результате августовские даты разобрали за три дня.