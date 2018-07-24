В связи с началом заготовки грубых и сочных кормов в сельскохозяйственных предприятиях Чановского района начала работу агитбригада «Колосок» Чановского РДК. 19 июля самодеятельные артисты порадовали своими выступлениями тружеников полей в ООО «Красносельское».

Также в этот день состоялась встреча с механизаторами и мастерами машинного доения ООО «Красное». Слова благодарности сельским труженикам за их нелегкий труд выразили глава района В.И. Губер и председатель Совета депутатов В.Г. Шнайдер. Агитбригаду сопровождали члены «Молодой Гвардии» местного отделения партии «Единая Россия» вместе с руководителем молодежной избирательной комиссии Анатолием Камаевым.