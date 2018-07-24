В Куйбышевском районе состоялись соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Площадкой для проведения соревнований стал специально оборудованный тир на территории г. Барабинска. Участие в состязаниях приняли представители правопорядка Барабинского, Куйбышевского, Венгеровского, Чановского и Чистоозерного районов. По итогам состязаний первое место в общекомандном первенстве завоевали полицейские Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский». Вторую ступень почётного пьедестала заняла команда полицейских из Чистоозерного района. На третьем месте — сборная команда Чановского отдела полиции.
Победители соревнований награждены кубками и дипломами соответствующих степеней. Подобные соревнования проводятся для повышения профессионального уровня полицейских, обмена опытом между представителями подразделений и районных отделов.
Источник: МВД