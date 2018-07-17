В начале июля 2018 г. в дежурную часть МО МВД России «Татарский» обратилась гражданка В. и сообщила, что пару дней назад её мать вышла из квартиры в магазин и не вернулась и её место нахождение ей неизвестно. Сотрудниками полиции были приняты немедленные меры на поиск и установление местонахождения матери гражданки В. В ходе проверки сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение матери гражданки В., которая никуда не пропала, а находилась у своих знакомых где употребляла спиртное.