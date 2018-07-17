Добавить комментарий (1)

13 июля прошло заседании молодежной избирательной комиссии Татарского района. В заседании принял участие заместитель председателя территориальной избирательной комиссии района Александр Жериков. принял участие в. На заседании были подведены итоги работы комиссии за первое полугодие 2018 г., а также согласовали план деятельности на вторую половину года. Члены молодежного избиркома обсудили организацию работы с молодыми и будущими избирателями при проведении досрочных выборов губернатора Новосибирск ой области 9 сентября 2018 г.

Молодежную избирательную комиссию возглавляет председатель - Ольга Биковец, 1988 г.р., гл.специалист администрации района, зампредседателя – Сергей Юцев, 1998 г.р., студент, секретарь – Татьяна Рощенко, 1994 г.р., преподаватель школы №4. В состав комиссии входят специалисты по работе с молодежью: Татьяна Бугай, 1993 г.р., Анастасия Жижимова, 1996 г.р., Елена Несмачных, 1990 г.р., Олеся Сагандыкова, 1996 г.р., а также Михаил Пучков, 1991 г.р., директор Молодежного центра.