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- встреча В.В.Смирнова с жителями сёл района 
- "радио 54" в Татарске 
- отдых в лагере "Солнечный" 
- мотопробег "Волна памяти"
- день семьи, любви и верности

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Источник: ОТС Татарск  

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