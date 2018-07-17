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17.07.2018 | 05:32
Информатор
186
- встреча В.В.Смирнова с жителями сёл района
- "радио 54" в Татарске
-
отдых
в лагере "Солнечный"
- мотопробег "Волна памяти"
- день семьи, любви и верности
Источник:
ОТС Татарск
Потерявшийся в горах Сочи подросток из Усть-Таркского района найден мертвым
Молодежная избирательная комиссия Татарского района готовится к выборам губернатора
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