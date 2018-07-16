13-летний подросток из Щербаков Усть-Таркского района, потерявшийся в горах Сочи, был найден мертвым. 13 июля в результате совместных усилий следователей и криминалистов следственного управления СК России по Краснодарскому краю, сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, егерей, альпинистов, поисковых отрядов «Лиза Алерт» и других волонтеров в труднодоступной местности обнаружено тело 13-летнего подростка. 3 июля мальчик в составе туристической группы, в которую вошли десять детей в возрасте от 11 до 16 лет и трое взрослых, проходил через лесистую местность в 2-х километрах от села Бабук-Аул. В какой-то момент ребенок исчез из видимости членов группы. При поисках мальчика был найден его рюкзак, а вечером 13 июля было обнаружено его тело. Следователями установлено, что ребенок приехал из Новосибирской области в Краснодарский край к своим родственникам. Как только следователям стало известно о его исчезновении, незамедлительно была организована доследственная проверка и возбуждено уголовное дело. Необходимо подчеркнуть, что поиски ребенка не прекращались ни на минуту, были привлечены вертолеты, беспилотные летательные аппараты и другая специальная техника. В рамках расследования обстоятельств исчезновения ребенка следователями уже допрошены все участники похода, который в установленном порядке нигде зарегистрирован не был, а также родственники мальчика и лица, контактировавшие с ребенком до похода в лес. Следствием будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших участие в организации этого мероприятия, а также установлены причины и условия, повлекшие гибель несовершеннолетнего.