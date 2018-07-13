Развитие объектов инженерной инфраструктуры и реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальных районах Новосибирской области представители регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также руководители и специалисты пяти территорий 13 июля обсудили на выездном кустовом совещании в г. Татарске.

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе совещания подчеркнул, что во исполнение поручений главы региона Андрея Травникова очень важно своевременно и качественно обеспечивать жителей области всеми коммунальными ресурсами и обеспечивать создание комфортной среды проживания для сельских жителей. «Это первое масштабное межрайонное совещание по всем основным вопросам ЖКХ, на котором присутствуют представители районов всей западной части Новосибирской области. Самые главные вопросы – подготовка к зиме, завоз топлива, ремонтные работы, газификация, водоснабжение. В 2018 году строится 18 объектов инженерной инфраструктуры в сфере ЖКХ», – отметил Денис Архипов. Он уточнил, что речь идет о четырех котельных в Искитимском, Кочковском, Коченевском районах, семи модульных установок водоподготовки в Венгеровском, Куйбышевском, Сузунском районах, семи объектах газификации в Чановском, Тогучинском, Ордынском районах.

В рамках мероприятия руководитель областного МинЖКХ проконтролировал завершение работ на объекте переселения и объектах, благоустроенных по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в г. Татарске. «Многоквартирный дом для переселения почти готов, осталось провести благоустроительные работы, – отметил Денис Архипов. – Общественное пространство – сквер с фонтаном – дорабатывается, подрядчик в рамках гарантийных обязательств устраняет недоделки. До сентября работы будут завершены. На придомовых территориях благоустройство было выполнено своевременно и без замечаний».

Также на совещании были рассмотрены вопросы в сфере водоснабжения и водоотведения, газификации районов Новосибирской области. Участники совещания обсудили возможные пути реализации механизма компенсации затрат на содержание модульной установки водоподготовки, вопросы перезакрепления за муниципальным районом полномочий сельских поселений в сфере теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения. В совещании приняли участие представители Татарского, Усть-Таркского, Чановского, Чистоозерного и Венгеровского районов области, ООО «Новосибирскоблгаз».