Из паблика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Краснодарский край "Вконтакте"

12 июля

Поиск Коростелева Севы продолжается.

Нам поступают свидетельства, что похожего парня видят в разных городах края. Спасибо всем за бдительность.

Но поиски в природной среде также продолжаются, и мы по-прежнему нуждаемся в людях.

Напоминаем, что люди необходимы с горной и альпинистской подготовкой, а также имеющие свое личное оборудование.

Все выезжающие на автомобилях: машины с клиренсом ниже 22 см не пройдут к штабу!

13 июля

История пропавшего Севы Коростелева затронула каждое сердце. Прошёл 10-ый день. Никаких подробностей, никаких результатов. Натянутые нервы сдают.

Мы это понимаем и хотим внести немного ясности.

1. А есть какие-то подробности? Почему нам ничего не рассказывают?

В данный момент поиск продолжается. Найденный на третьи сутки рюкзак пока оказался самой большой победой. Вот и все подробности. Наши инфорги спят по 3-4 часа и тоже ждут хоть что-то новое от группы на месте...Кроме того, не стоит забывать, что оперативное информирование о подробностях поиска не является основной задачей группы.

2."Я знаю точно, у меня муж/жена/брат работает в МЧС/полиции/Кубань-спас".

Дорогие родственники сотрудников, а вы знаете, что то, что рассказывают вам ваши мужья, братья или жены, - это информация не для разглашения? Особенно в соцсетях. Особенно во время резонансного поиска, когда журналисты ловят каждую букву, чтобы сообщить новость первыми. Чем это чревато для источника утечки информации? Это может быть выговор, штраф, увольнение. А самое страшное, что именно под девизом "мне родственник сказал, он там работает" распространяется большая часть слухов и домыслов, что вносит еще больше сумбура.

3. Почему не написано, в какой одежде он пропал?

На момент начала поиска отряд не обладал этой информацией, как и сотрудники МЧС. Сведения о том, во что одет мальчик, поступили позже. Так как мальчик пропал в природной среде, то мы решили не менять ориентировку: тем, кто приезжает на место, информацию сообщают, тем, кто не на месте, она ничего не даст.

4. Скажите, что уже проверили?

Проверили очень много, но не всё. Рельеф сложный, ребята вместе со спецслужбами работают в полную силу. По информации от тех, кто находится на месте, этот поиск поражает слаженностью и самоотдачей спецслужб. Но пока ещё есть где работать, поэтому поиск продолжается.

5. Всевозможные доводы и выводы.

Понимаем, как хочется внести свой вклад в поиск, выразить свое мнение, ведь оно может оказаться единственно верным. Но очень просим не забывать, что помимо вас посты могут читать родные и друзья пропавшего, и далеко не все версии приятно даже читать, не то чтобы принять такую версию. Отнеситесь с уважением к профессионализму работников служб и добровольцев, которые ищут мальчика, - разумеется, они отрабатывают все возможные версии.

Кроме того, хочется еще раз обратить ваше внимание вот на что.

Каждый пост - это призыв о помощи. Лишние комментарии засоряют пост и мешают работе инфоргов. Именно поэтому комментарии к постам стали закрываться.

Если у вас есть желание помочь другим, не указанным в посте способом, свяжитесь с инфоргом, а он расскажет, что ещё можно сделать. Очень надеемся на понимание.

https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj



12 июля «Вести-Новосибирск» побывали в селе Щербаки, где живет семья пропавшего в горах Сочи подростка.

Родные, близкие, соседи, учителя – все недоумевают, как такое могло произойти, и каждую минуту следят за новостями. В селе Щербаки, где живет семья ребенка, сегодня работает наша съёмочная группа. Всё село сегодня живет одним – ожиданием хороших вестей из Сочи. Известие о пропаже Севы для каждого здесь – шок, каждый переживает, как за родного.

Надежда Казаненко, заместитель директора по социальной работе Щербаковской средней школы: «Зайдя на школьный сайт, я увидела, что Николаю Николаевичу прислали сообщение от члена поискового отряда о том, что в районе горы пропал мальчик Коростелев Всеволод. Тогда уже всё встало на свои места – стало ясно, что пропал Сева».

13-летний Сева вместе с мамой поехал в гости к родственникам в Краснодарский край. Оттуда – в горы в составе отряда, вместе с инструкторами. Как мальчишка отстал от группы, до сих пор непонятно.

Елена Овчаренко, корреспондент: «Это дом семьи Коростелевых в селе Щербаки. Хозяев здесь нет с 4 июля: отец мальчика как узнал о его пропаже – сразу вылетел, чтобы возглавить поиски. Но дом сегодня не пустует – сюда всё время приезжают родственники: то прополоть грядки, то покосить траву».

В огороде сегодня хлопочет тетя мальчика. Валентина звонит родителям Севы каждый день.

Валентина Волкова, тетя пропавшего мальчика: «Созванивались вчера, позавчера… Говорят, что не нашли, что сейчас еще ищут… Он с самой зимы собирался, что пойдет горы покорять… Вот и покорил…»

Родители Севы работают в школе: папа – директор, мама – учитель. Ребенок – единственный в семье. Всегда хорошо учился, талантливый, умный мальчишка, говорят педагоги.

Казаненко Надежда, заместитель директора по социальной работе Щербаковской средней школы: «Он играл в музыкальной школе, отлично поёт. Мы уверены, что всё будет хорошо, и он обратно вернется».

За судьбу мальчика сегодня переживают все. Всем очень хочется поддержать родителей Севы, но все понимают их переживания и боль, стараются лишний раз не беспокоить.

Борис Грушицкий, начальник отдела образования Администрации Усть-Таркского района: «Линия должна быть свободна – они надеются, что Сева выйдет на связь. Надеюсь, что это – лето, что вода там рядом… ну, а без пищи человек может прожить… Только на это надеюсь».



