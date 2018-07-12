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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области Татарский политехнический колледж приглашает абитуриентов для получения специальности по программам подготовки специалистов среднего звена:

«Механизация сельского хозяйства» с присвоением квалификации «техник-механик» (дополнительно: водитель категории «С») на базе 11 классов, срок обучения – 2 г.10 мес.

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (дополнительно: водитель категории «С») на базе 9 классов,  срок обучения – 3 г.10 мес.

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с присвоением квалификации «техник» на базе 9 классов, срок обучения – 3 г.10 мес.

Получение профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе 9 классов:

«Мастер общестроительных работ: каменщик, электросварщик ручной сварки», срок обучения- 2 г.10 мес.

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельхозпроизводстве: электромонтер по ремонту электрооборудования,  водитель категории «С», срок обучения- 2 г.10 мес. 

«Хозяйка (ин) усадьбы: плодоовощевод, повар, учетчик», срок обучения- 3 г.10 мес. 

«Мастер сельскохозяйственного производства: слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования, тракторист-машинист с/х производства, водитель категории  «С», срок обучения - 3 г.10 мес. 

Получение профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  на базе 11 классов:

«Повар, кондитер», срок обучения – 1 г. 10 мес.                                                                                                

При поступлении в колледж иметь следующие документы:

- заявление;                                                         

- документ об образовании (подлинник);       

- копию паспорта;                                              

- медицинскую справку ф. 086-У;

- справку о прививках;    
- шесть фотографий  3x4; 
- справку о составе семьи.

Обучение бесплатное, студенты  обеспечиваются горячим питанием, стипендией. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. Приемная комиссия работает по адресу: г.Татарск, ул. Ленина, 91А, на втором этаже учебного корпуса № 1, тел.: 8 (383 64) 20-541, 20-688, 21-651.

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