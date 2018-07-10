С 1 июля в Татарском районе на частоте 104,5 FM начало вещание «Радио 54». Учредителями радиостанции являются Заксобрание Новосибирской области и телерадиокомпания ОТС. «Первое областное радио», круглосуточно вещает в Новосибирске и 11 районных центрах региона. В эфире «Радио 54» - информация о событиях в области, популярные песни современных российских и зарубежных исполнителей. С 8 до 11 по будням выходит информационно-развлекательная программа «Утро 54», где слушателей ждет знакомство с интересными земляками, общение на различные темы с экспертами. В начале и середине каждого часа звучат выпуски новостей, а общую информационную картину недели дополняет итоговая информационная программа.