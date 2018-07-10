ООО «ТТК» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Уважаемые абоненты! Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденными Минэнерго России №115 от 24.03.2003 г. вам необходимо перед началом отопительного периода 2018-2019 г.г. провести гидравлические испытания и промывку внутренних инженерных систем с обязательным присутствием представителя ресурсоснабжающей организации. А также отрегулировать систему теплопотребления согласно гидравлических расчетов. В случае невыполнения вами данных мероприятий поставка теплоносителя для нужд отопления будет прекращена.