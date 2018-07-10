В связи с подготовкой и проведением досрочных выборов Губернатора Новосибирской области, назначенных на 9 сентября 2018 года, территориальная избирательная комиссия Татарского района Новосибирской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Татарского района Новосибирской области. Прием документов осуществляется в период с 20 июля по 9 августа 2018 года в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов по адресу: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, д. 56, кабинет № 16, телефон (383-64) 24-673. При внесении предложений по кандидатурам должны быть представлены документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий. Перечень документов размещен на официальном сайте Избирательной комиссии НСО. Кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны подпадать под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Источник: Администрация Татарска