30 июня 2018 года в Усть – Таркском родильном доме на свет появилось трое замечательных малышей. Все малыши жители села Усть – Тарки. В семье Шевченко — это сын Андрюша, в семье Михалевых –долгожданная дочка Дашенька, в семье Незымаевых - сынок Серёжа. Так уж случилось, что у всех есть похожие странички семейной истории. Первая - вступление родителей в брак в июле. Вторая общая страничка – дата рождения детей!

Поздравить и пожелать здоровья малышам, их мамам пришли начальник отдела ЗАГС Усть – Таркского района управления по делам ЗАГС Новосибирск ой области Оксана Александровна Попова и заместитель директора культурно-досугового центра Усть – Таркского района по работе с молодежью Наталья Николаевна Харитонова. Им были вручены свидетельства о рождении, подарочные буклеты и фотоальбомы.

Пусть все малыши растут здоровыми и счастливыми, радуют родителей своими успехами и достижениями!