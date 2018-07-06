Благодаря действиям судебных приставов администрация р.п. Чаны выделила жилье для несовершеннолетнего ребенка-инвалида. В отделе судебных приставов по Чановскому району находилось на исполнении исполнительное производство об обязании администрации р.п.Чаны предоставить вне очереди ребенку-инвалиду жилое помещение площадью не менее 18 кв.м. В небольшой квартире площадью всего 29 кв.м проживал многодетная семья из пяти человек: мама, папа и трое несовершеннолетних детей. Условия в таком маленьком помещении, конечно, оставляли желать лучшего. Постановлением администрации семья признана нуждающейся в большей жилой площади. Кроме того, один из детей гражданки С. является инвалидом. Женщина обратилась в прокуратуру района с заявлением о нарушении жилищных прав. Опираясь на ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию предоставить семье С., имеющей ребенка-инвалида, жилое помещение по договору социального найма в соответствии с нормами предоставления жилого помещения и с учетом дополнительной площади в виде отдельной комнаты для ребенка-инвалида. Требование прокурора судом удовлетворено. Однако администрация поселка выполнять решение суда не торопилась, объясняя это тем, что в муниципалитете нет свободного жилья, предоставляемого по договорам социального найма. В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ, на основании которого возбуждено исполнительное производство об обязании администрации р.п.Чаны предоставить вне очереди ребенку-инвалиду жилое помещение площадью не менее 18 кв.м. Представители администрации поселка обратились в суд за отсрочкой исполнения решения, однако получили отказ. За неисполнение исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, судебным приставом-исполнителем с администрации взыскан исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб. Вскоре освободилась одна из квартир, соответствующая нормам, и под контролем судебных приставов она была передана взыскателю.