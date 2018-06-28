Добавить комментарий (2)

Уважаемые жители города Татарска!

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Татарска доводит до сведения жителей города, что на самотечном канализационном коллекторе по ул. Интернациональной, на участке от ул. Чернышевского до ул. Некрасова, произошла авария. Этот участок канализации перебрасывает все сточные воды центральной и восточной частей города, где проходит централизованная канализационная сеть. В настоящее время откачка сточных вод из канколлектора производится спецтехникой. Во избежание чрезвычайной санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города комиссия по чрезвычайным ситуациям города Татарска просит жителей уменьшить расход воды, используемой на хозяйственно-бытовые нужды.

Н.М. Ильященко, председатель КЧС города Татарска