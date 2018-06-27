С 1 августа в Татарске стоимость проезда в общественном транспорте по маршрутам регулярного сообщения №1, 2, 3, 8, 14, 15, 16, 17 составит 25 рублей за одну поездку. Стоимость проезда одного пассажира по г. Татарску, а также до Северотатарского по маршруту №18 составит 25 рублей за одну поездку, от Татарска до Первомихайловки по тому же маршруту – 40 рублей за одну поездку, от Северотатарского до Первомихаловки – 25 рублей. Пассажирские перевозки по маршрутам №2, 3, 15 осуществляет индивидуальный предприниматель С.А. Пружина, по маршруту №8 – предприниматель Д.С. Щеликов, по маршрутам №1, 14, 16, 17 и 18 – предприниматель А.В. Лопатин.