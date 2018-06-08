Государственной инспекцией труда в Новосибирской области завершено расследование несчастного случая с машинистом автогрейдера филиала ОАО «НовосибирскАвтодор» Татарское ДРСУ. 15 мая при работе на автогрейдере ДЗ-180 машинист 6-го разряда оступившись упал вниз головой на бетонный пол и получил тяжелую травму. Расследованием установлено, что причиной произошедшего несчастного случая на производстве явилась личная неосторожность пострадавшего. Материалы дела направлены в правоохранительные органы.