5 июня в 23.40 в полицию поступило сообщение об обнаружении в поселке Неудачино Татарского района тела мужчины с травмами, характерными для ДТП. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего была установлена – им оказался 28-летний житель поселка. В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили, что к гибели пешехода причастен 33-летний мужчина, который, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ-21074, совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия. По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.