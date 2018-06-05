В Новосибирской области подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса на звание лучшего судебного пристава. В региональном этапе конкурса приняли участие 40 судебных приставов. Сергей Поздняков, судебный пристав по ОУПДС отдела судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам, опередил по показателям своих сослуживцев и стал победителем в номинации «Лучший судебный пристав ФССП России по обеспечению установленного порядка деятельности судов». В конкурсе на звание лучшего дознавателя 3-е место занял главный специалист – эксперт (дознаватель) отдела судебных приставов и Татарскому и Усть-Таркскому районам Никита Ребрин.