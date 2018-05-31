Вступление во взрослую жизнь (и в интимную тоже) требует определенной подготовленности. Ранее начало половой жизни часто становится причиной физического истощения организма в целом.

Основные причины, раннего начала половой жизни подростков .

1. Основополагающим фактором в сформировавшемся сексуальном поведении подростка, является его отношение с родителями, как они подготовили подростка и как объяснили ему тонкости сексуальной жизни, недостаток любви в семье.

2. Не отставать от сверстников, где ранняя половая жизнь может считаться признаком крутизны. Желание стать взрослым.

3. Последствия ранней половой жизни неизбежно проявляется в агрессивном сексуальном поведении.

4. Очень большой отклик у девочек подростков находят темы о завоевании мужчины. Часто девочка/девушка, будучи абсолютно не подготовлена к половым отношениям , просто уступает парню из-за боязни его потерять.

Мимолетное увлечение или потеря контроля над собой приносит девушке тяжелые переживания, унижение, стыд, а нередко нежеланную беременность. Стараясь скрыть от окружающих последствия своего легкомыслия, избавиться от беременности, она решается на аборт. При первой беременности и еще не полностью сформировавшемся организме это весьма рискованный шаг. Каждая шестая женщина, сделавшая аборт до рождения первого ребенка, страдает впоследствии бесплодием. Так же не избежать нервных срывов, гормональных нарушений, бесплодия, и импотенции, заражения многими мочеполовыми инфекциями, в том числе и вирусными. Вирусы поражают и другие органы, часто заболевания печени (и «лучший друг презерватив» не убережет). Не исключается возможность заражения СПИДом. На сегодня эта болезнь неизлечима. Многократно (в 16-20 раз!) повышается риск заболевания шейки матки (из-за незрелости тканей). Очень велика вероятность бесплодия.

Отдельного внимания заслуживает проблема частой смены партнеров. Подростки несерьезны в отношениях. В подобной ситуации подросток может «подхватить» венерическое заболевание вроде гонореи или сифилиса, а также ВИЧ, гепатиты, СПИД, ВИЧ, цитомегаловирусную или герпетическую инфекцию, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз и пр.

Многие из этих патологий достаточно трудно лечится, протекают бессимптомно, что становится причиной их обнаружения на достаточно поздних сроках. В результате развивается масса репродуктивных осложнений, связанных с бесплодием, эректильные проблемы и пр. Девушки, начавшие, ранние половые отношения, более подвержены разнообразным гинекологическим заболеваниям, особенно при большом количестве половых партнеров. У таких подростков еще в школьном возрасте часто выявляется вульвовагинит. А у юношей при ранних сексуальных отношениях нередко обнаруживаются патологии, негативно влияющие на качество семенного материала и препятствующие зачатию ребенка. Именно поэтому среди молодых людей сегодня достаточно распространено бесплодие.

Центр здоровья Татарской ЦРБ им. 70-летия НСО