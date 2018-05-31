29 мая около 23.20 в Татарске в ограде дома в переулке Шевченко местный житель отобрал у 35-летнего хозяина электрический точильный станок и скрылся. Сумма ущерба составила 2 тысячи рублей. О случившемся пострадавший сообщил в полицию. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был задержан 33-летний безработный и ранее неоднократно судимый местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). В соответствии с ч.1 ст. 19.3. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей) подозреваемый помещен в спецприемник на 15 суток.