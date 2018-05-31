По результатам проведенной межрайонной прокуратурой проверки с участием сотрудников ГЭБ и ПК МО МВД России «Татарский» в магазинах одежды «Виктория», «Все по карману» и «Центр. Планета одежды и обуви», находящихся в Татарске выявлены факты реализации спортивной одежды и обуви с товарными знаками «Adidas». При этом разрешения правообладателя товарного знака на его использование у владельцев магазинов отсутствуют. По результатам проверки изъято 40 пар спортивной обуви, 12 спортивных костюмов, а также иные товары, содержание словесное и изобразительное обозначение «Adidas». Ведется подсчет ущерба, причиненного правообладателю товарного знака «Adidas». В отношении владельцев магазинов межрайонным прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Новосибирской области.

В.Э. Азизов, помощник межрайонного прокурора