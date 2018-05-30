В Чановском районе завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Новосибирской области в возрасте 19-28 лет, обвиняемых в серии краж из сельских магазинов.

В ходе предварительного следствия установлено, что участники группы в ночное время подъезжали к торговым точкам и, используя гвоздодеры, ломы и монтировки, взламывали замки дверей и запорные устройства окон, после чего проникали в помещения и совершали кражу. Один из соучастников преступлений в это время оставался на улице и следил за окружающей обстановкой. Похищенные товары – бытовую химию, одежду, продукты питания, посуду, сигареты – злоумышленники делили между собой.

13 февраля сотрудники полиции по горячим следам задержали одного из участников очередной кражи, а в течение следующих двух недель – остальных членов группы. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2017 по февраль 2018 года они совершили семь преступлений, похитив товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 470 тысяч рублей.

Фото ГУ МВД по НСО

















В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение». В качестве мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, наложены аресты на принадлежащие обвиняемым автомобили ВАЗ-21093, «ГАЗель» и «Тойоту Камри» на общую сумму 300 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд.