Доход главы Татарского района В.В. Смирнова в 2017 г. составил 1 млн. 159 тыс. руб. В собственности главы находятся: две квартиры площадью 56 и 97 кв.м., служебная квартира 49 кв.м., дом в долевой собственности с супругой и детьми 120 кв.м., автомобиль Hyundai Terracan

Доход первого заместителя главы района С.А. Седлецкого в 2017 г. составил 352 тыс. руб. Имеет в долевой собственности земельный участок 45 тыс. 360 кв.м., в общей совместной собственности земельный участок 2 тыс. 495 кв.м. и жилой дом 333 кв.м. В парке транспортных средств имеются автомобили Ford Fusion и УАЗ 2206, а также лодка Муссон М3400.

Зам.главы района А.В. Герасименко заработал в прошлом году 1 млн. 30 тыс. руб. Доход заместителя главы района Л.В. Приваловой в 2017 г. составил 932 тыс. руб. Зам.главы района – начальник управления сельского хозяйства В.С. Васин заработал в прошлом году 915 тыс. руб.

Доход председателя Совета депутатов Е.Г. Артюхова в 2017 г. составил 871 тыс.руб.

Сведения о доходах работников районной администрации, депутатов районного Совета депутатов и руководителей муниципальных учреждений -https://regiontatarsk.nso.ru/page/117

Годовой доход главы города Татарска А.И. Шведова составил 1 млн. 77 тыс. руб. Личных транспортных средств не имеет. В собственности мэра находятся: садовый участок 1 тыс. 200 кв.м., участок под строительство 865 кв.м. и квартира в общей долевой собственности 142,5 кв.м. Кроме того, в пользовании главы находится участок 989 кв.м. Заместитель главы города Н.М. Ильященко задекларировала доход в размере 878 тыс. руб. Имеет в собственности квартиру 33 кв.м. и автомобиль Тойота-Королла, в общей долевой и совместной собственности - квартиры 57 и 48 кв.м.

Доход председателя Совета депутатов С.С. Серова составил 2 млн. 460 тыс. руб. Имеет в общей долевой собственности земельный участок 1 тыс. 600 кв.м., земельный участок 114 тыс. кв.м., квартиру 107 кв.м., автомобили Фольксваген Туарег, Мерседес Бенц С180 и Мазда СХ5.

Сведения о доходах муниципальных служащих администрации г. Татарска, городских депутатов и директоров муниципальных учреждений - admtatarsk.nso.ru/page/827