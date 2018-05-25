В связи с проведением профилактических работ по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. ООО «Татарская тепловая компания» будет производить остановку котельных согласно графику. Абоненты, подключенные к котельным в данный период, не будут получать услугу по горячему водоснабжению.

• котельные №1, №16, №20 – с 04.06.2018 по 18.06.2018 г.

• котельные №11, №21, №28 – с 19.06.2018 по 03.07.2018 г.

• котельные №3, №6, №17 – с 09.07.2018 по 23.07.2018 г.

• котельные №7, №12, №31 – с 30.07.2018 по 13.08.2018 г.