23 мая в поселке Озеро Карачи от дома по ул. Железнодорожной в центральную больницу Чановского района был доставлен 49-летний местный житель с проникающими ранениями брюшной полости и колотой раной грудной клетки. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции установили и задержали 43-летнего жителя п. Озеро Карачи, ранее судимого за кражу, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Было установлено, что преступление произошло на квартире подозреваемого - после совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры он нанес знакомому мужчине несколько ударов ножом в область живота. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый помещен под стражу. Проводится расследование.