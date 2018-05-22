Новосибирск ой области транспортные полицейские задержали мужчину, совершившего хищение железнодорожных деталей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного пункта полиции на станции Татарская задержали ранее судимого 19-летнего местного жителя, подозреваемого в краже роликов УСО, предназначенных для закрепления пакетов звеньев рельсошпальной решетки.

Транспортные полицейские установили, что в ночное время суток молодой человек, находясь на территории западного парка станции Татарская, снял при помощи инструментов с железнодорожной платформы 6 металлических устройств, после чего спрятал их неподалеку. На следующий день злоумышленник вывез похищенные ролики УСО на автомобиле и сдал в пункт приема металлолома за 2 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба транспортному предприятию составила более 20 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.