113
- подготовка к 100-летию пограничных войск 
- Диалоги: Анастасия Дмитриева 
- успехи наших КВНщиков 
- отчётный концерт "Калейдоскопа ритмов" 
- городошники Татарска 
- хоккейный "Кубок Победы"

- +
Источник: ОТС Татарск  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться