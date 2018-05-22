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22.05.2018 | 12:09
Информатор
113
- подготовка к 100-летию пограничных войск
- Диалоги: Анастасия Дмитриева
- успехи наших КВНщиков
- отчётный концерт "Калейдоскопа ритмов"
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город
ошники Татарска
- хоккейный "Кубок Победы"
Источник:
ОТС Татарск
В Татарском районе женщина, напившись пьяной, подожгла дом своей соперницы
"Кофе на троих". Анастасия Дмитриева.
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