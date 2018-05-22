Говорят, что любовь без ревности не бывает …Очень часто гармонию в семье (и не только в семье) нарушает ревность, которая существует испокон веков. Чувство ревности является довольно многогранным чувством, которое в механизме человеческого мышления может принимать различные формы и приводить к различным последствиям – даже к уголовной ответственности.

К примеру:

Гражданка А. очень ревновала своего бывшего возлюбленного Б. к его нынешней возлюбленной В., что на почве ревности часто устраивала словесные ссоры с последними и угрожала, что сожжет жилой дом гр. В. И вот однажды после очередной ссоры в состоянии алкогольного опьянения вечернее время у гр. А, находящейся у себя дома возник преступный умысел на уничтожение чужого имущества путём поджога жилого дома принадлежащей гр. В.

Осуществляя свой преступный умысел на уничтожение чужого имущества путём поджога, поздним вечером гр. А. пришла на территорию домовладения гр. В., после чего действуя умышленно при помощи спичек и сухой травы, подожгла стену дома. Находившиеся в доме гр. Б и гр. В. успели вовремя и потушили очаг возгорания.

В настоящий момент уголовное дело в отношении гр. А. рассмотрено в суде по ч.3 ст. 30 ст. 167 ч.2 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога». Виновная несёт наказание.

Д.В. Осипов, заместитель начальника СО МО МВД России «Татарский»