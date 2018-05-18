15 мая в Международный День семьи в клиентской службе Усть-Таркского района межрайонного управления Пенсионного фонда РФ в Татарске был торжественно вручен 900-й сертификат на материнский капитал Софье Ивановне Шишковой.

В этот же день специалистами службы была проведена «прямая линия». Жители района задавали следующие вопросы: когда нужно подавать заявление о назначении ежемесячной выплаты из материнского капитала; кто имеет право на такую выплату; как получить СНИЛС на новорожденного ребенка; можно ли направить средства МСК на оплату детского сада не дожидаясь исполнения ребенку 3-х лет; можно ли подать заявление о выдаче сертификата дистанционно?