Прокуроры из Новосибирской области отчитались о своих доходах за 2017 год. Татарский межрайонный прокурор А.Г. Иванов заработал за год 1 млн. 430 тыс., имеет в общей совместной собственности с супругой квартиру 64,7 кв.м. и автомобиль ВАЗ-21074. Годовой доход супруги прокурора Е.Д. Ивановой составил 672 тыс. руб., в ее собственности находится автомобиль «Volkswagen Jetta». Прокурор Усть-Таркского района Е.А. Манаков заработал в 2017 г. 1 млн. 514 тыс. Имеет квартиру в общей совместной собственности с супругой 63,1 кв. м., а также квартиру в общей долевой собственности 172,9 кв. м. В автопарке прокурора имеются автомобили Mitsubishi Lancer, Лада 2131, ГАЗ 66, а также лодка «Ривьера». Супруга прокурора Ю.Н. Манакова заработала за год 656 тыс. руб., имеет в собственности земельный участок 600 кв.м. Годовой доход прокурора Чановского района С.В. Федосихина составил 5 млн. 336 тыс. руб., имеет в собственности квартиру 36,8 кв.м. Доход его супруги составил 109 тыс. руб.