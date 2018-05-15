Центр детского творчества Татарского района объявляет набор детей на 2017 – 2018 учебный год.

Ребят ждут объединения декоративно-прикладного творчества «Шкатулка», «Мастерская творчества», «Берегиня», «Вытворяшки» развивают творческую фантазию, детское мышление, и эстетический вкус. Художественные объединения «Рисунок и живопись», «Акварель», «Разноцветный мир» знакомят детей с такими нетрадиционными техниками, как рисование нитью, пальцами, техника «оттиска», «набрызга», «сухой кисти».

Ассоциация старшеклассников - команда активных и целеустремленных ребят, которые хотят быть лидерами, хотят развиваться и приносить пользу окружающим. Ребята организуют акции, флешмобы, конкурсы и сборы. На занятиях «Вожатского отряда «Смурфики» ребята постигают азы вожатской деятельности и открывают для себя секреты вожатского мастерства, учатся быть инициативными, идейными, творческими людьми. Выступления воспитанников объединения «КВН-движение» сопровождаются несмолкаемым смехом, а достойные награды неизменно радуют самих «веселых и находчивых».

В телестудиях «Включайся» и «Око» педагоги совместно с детьми находят источники информации, обрабатывают и хранят информацию, помогают лучше познавать себя и окружающий мир. Интеллектуальный клуб «Эрудит» помогает ребятам найти отгадки на вопросы, решать и объяснять решение поставленных задач. В рамках деятельности клуба проводятся районные интеллектуальные игры. Объединение «Риторика» ребята познают исполнительское искусство, превращая написанное слово – в звучащее.

Воспитанники объединения неоднократные призеры, и участники районных и областных конкурсов и мероприятий. Воспитанники театрального объединения «Овация» участвуют в различны районных, областных конкурсах, а также активно занимаются гастролированием. В ВИА «Аккорд» ребята обучаются не только игре на музыкальных инструментах, но пишут сами песни, музыку, развивает слуховое и музыкально-образное восприятия.

В досуговом объединении «Затейники» ребята совместно с педагогом организовывают и проводят игровые, театрализованные, развлекательные программы для детей младшего школьного возраста и дошкольников.

В военно–патриотическом клубе «Сокол» школьники учатся рукопашному бою, строевой, огневой, тактической, инженерной и туристической подготовке. Объединение «Юный турист» ведет туристскую подготовку подростков – изучение топографии и ориентирования, отработка навыков вязки узлов и преодоление препятствий, знакомство с доврачебной помощью и с основами выживания. В объединении «Робототехника» воспитанники учатся программировать робота на выполнение определенных функций. Учащиеся неоднократно становились участниками районных и областных профильных сменах и занимали призовые места. В объединении «Город мастеров» ребята развивают технические умения и способности, мечтают стать мастерами своего дела.

ЮИД – движение «Дети. Дорога. Жизнь» проводит различные мероприятия, способствующие предупреждению травматизма детей на дороге и сохранению жизни, здоровья маленьких детей.

Благоприятная и дружеская атмосфера, высокий профессионализм педагогов дополнительного образования помогут раскрыть творческий потенциал каждого ребёнка.

Наш адрес: г. Татарск, ул. Ленина, 33, телефоны: 2-08-30, 2-06-90 (отдел технического творчества).