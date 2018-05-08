В конце февраля текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Полицейские установили, что автомобиль скорой помощи доставил пострадавшего в больницу от дома по улице Матросова города Татарска. На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Как установили полицейские, в ходе внезапно возникшего конфликта неизвестный нанес ножевое ранение потерпевшему, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления причастен ранее неоднократно судимый 60-летний житель Татарского района. Работу по установлению местонахождения разыскиваемого сотрудники уголовного розыска вели на протяжении двух месяцев. По оперативной информации, подозреваемый мог находиться на территории нескольких субъектов РФ, в том числе - за пределами России, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск. В мае новосибирские оперативники получили информацию о возможном нахождении подозреваемого в Кемеровской области и немедленно выехали в указанный регион.

7 мая в ходе спецоперации оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» и транспортной полиции Кузбасса задержали подозреваемого в поезде на одной из железнодорожных станций Кемеровской области. В настоящее время подозреваемый конвоирован в Новосибирск и заключен под стражу.