Администрация Татарского района информирует о том что, комиссией при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по вопросам обеспечения безопасности товаров на потребительском рынке области (далее – комиссия) на очередном заседании рассматривался вопрос об обеспечении безопасности рыбы и продуктов ее переработки.

Управлением Роспотребнадзора были представлены сведения о том, что в Новосибирской области остаётся высокий уровень заболеваемости населения описторхозом. Так, по итогам 2017 года зарегистрировано 6065 случаев описторхоза (в 2016 г. - 3930), показатель заболеваемости составил 220,8 на 100 тыс. населения (в 2016 г. - 143,9 на 100 тыс. населения).

За 2017 год на 12 территориях области показатель заболеваемости описторхозом превышал среднеобластной (220,8): Усть-Таркский - 843,3; Венгеровский - 828,3; Барабинский – 752,8; Баганский – 505,2; Здвинский – 463,4; Северный - 454,9; Сузунский - 399,9; Доволенский – 370,3; Татарский - 306,5; Черепановский - 293,5; Болотнинский – 283,5; Чановский - 281,7; Куйбышевский – 243,4.

Специалисты отмечают, что преимущественно заболеваемость регистрируется среди взрослого населения, на них приходится 92,6% от зарегистрированных случаев. Наиболее высокий удельный вес заболевших описторхозом среди детей приходится на возрастную группу от 7 до 14 лет.

Заражение описторхозом происходило при употреблении:

- копченой рыбы – в 31% случаев.

- вяленой рыбы – в 30,2% случаев;

- недожаренной рыбы – в 16% случаев;

- строганины – в 2% случаев.

Специалистами ветеринарной службы зарегистрировано 29 случаев выделения личинок описторхиса из рыбы, добытой в Обском водохранилище (лещ, язь, плотва). Все личинки были нежизнеспособные. Рыба подвергалась глубокой заморозке.