С 11 по 13 мая в Татарске в ледовом дворце «Юность» пройдет традиционный межрегиональный хоккейный турнир «Кубок Победы», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в розыгрыше кубка примут четыре команды. 11 мая в 18.45 состоится открытие турнира, в 19.00 начнется матч «Сибирские Волки» - «Олимп» (Купино). 12 мая в 12.00 команда «Иртыш» (Челак) сыграет с «Олимпом», в 14.00 «Сибирские Волки» встретятся с «Чанами», в 19.00 чановские хоккеисты выйдут против «Иртыша». 13 мая в 10.00 «Олимп» поборется с «Чанами», в 12.00 «Сибирские Волки» будут играть с «Иртышом». В 13.30 состоится закрытие турнира и награждение команд.