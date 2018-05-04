Детско-юношеская спортивная школа Татарского района проводит набор на 2018-2019 учебный год по следующим спортивным направлениям:
- Адаптивная физическая культура
- Баскетбол
- Бокс
- Волейбол
- Гиревой спорт
- Легкая атлетика
- Лыжные гонки
- Настольный теннис
- Пауэрлифтинг
- Самбо
- Хоккей
- Шахматы
- Шорт-трек
- Футбол
Приглашаем детей и подростков от 6 до 18 лет. По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 8-(383-64) 2-48-44 – директор Екатерина Викторовна Метелкина; 8-(383-64) 2-05-46 – замдиректор Александр Александрович Буторин; инструктор-методист Анна Александрова Ходорик. Приемная комиссия работает по адресу: ул. Мичурина, 1, пн.-пт., с 8.00 до 17.00, сб. вс. – выходной. С подробной информацией можете ознакомиться на сайте МКУ ДО «ДЮСШ» Татарского района dod-sport.tat.edu54.ru