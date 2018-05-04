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04.05.2018 | 09:27
Информатор
203
- изменения в расписании при
город
ных электропоездов
- начало весенне - полевых работ
- библионочь - 2018
- день местного самоуправления
- ЗАО "Татарский гортоп"
- фестиваль самодеятельного творчества МВД
- турнир по
город
кам
Источник:
ОТС Татарск
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