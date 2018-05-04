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- изменения в расписании пригородных электропоездов 
- начало весенне - полевых работ
 - библионочь - 2018 

- день местного самоуправления 
- ЗАО "Татарский гортоп" 
- фестиваль самодеятельного творчества МВД 
- турнир по городкам

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Источник: ОТС Татарск  

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