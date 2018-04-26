Колыванский район Новосибирской области возглавит в ближайшее время Евгений Артюхов, который в настоящее время занимает должность председателя Совета депутатов Татарского района. Кандидатуру Артюхова поддержали большинство колыванских депутатов. Выборы главы Колыванского района Новосибирской области прошли накануне, 25 апреля. По закону, конкурсная комиссия проводит отбор среди кандидатов, после чего голосует совет депутатов. На прошедшей накануне сессии вопрос об избрании нового главы района был третьим в повестке.
По данным Сибкрай.ru, большинством голосов была утверждена кандидатура Евгения Артюхова, который является председателем совета депутатов Татарского района области. Его поддержали представители разных фракций районного Совета депутатов. Официальный документ с итогами конкурсного отбора еще не опубликован. Евгений Артюхов родился в 1974 году в Татарске, в 1994 году поступил на службу в Татарский РОВД, позднее был командирован в Чеченскую республику. В 2002 году стал адвокатом адвокатской палаты Новосибирской области, в 2011 году возглавил совет депутатов Татарска, в 2015 – Татарского района.
Источник: Сибкрай