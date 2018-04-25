Крыльцо в пятиэтажном доме рухнуло после обеда на проезд во дворе, где ходят люди и ездят автомобили. По словам жильцов, массивные кирпичные конструкции обрушились со страшным грохотом, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Крыльцо давно находилось в аварийном состоянии, по поводу чего жители дома не раз обращались в управляющую компанию. Остальные три крыльца находятся в таком же состоянии и могут разрушиться в любой момент.

Под лестницами в подъезд с высокими кирпичными перилами находятся входы в подвал. «Второе крыльцо тоже упадет, но не так, а сложится внутрь вместе с лестницами, потому что разрушается бетонная опора внутри», - говорит житель дома Сергей.





Дом был построен в 1989 г., капремонт его ожидает только в 2040 г. Последствия аварии с привлечением трактора ликвидировали работники ООО «УК-Лидер».





На разбор завалов были брошены, в том числе дворники-женщины. «Мы такую работу тяжелую не подписывались делать. На пенсии уже многие. Во мне 40 кг. веса, куда мне эти глыбы тягать?», - жалуется одна из работниц.