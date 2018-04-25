Решением федерального районного суда общей юрисдикции Татарского района Новосибирской области были удовлетворены исковые требования управления Роспотребнадзора по Новосибирской области к МУП «Водоканал» и администрации г.Татарска в срок до 1.12.2018 г. восстановить ограждение водопроводного сооружения №2 по адресу: г.Татарск, пл. Базарная и привести в соответствие с санитарными требованиями качество питьевой воды из разводящих источников централизованных систем холодного водоснабжения по адресу: г.Татарск, пл. Базарная, ул.Орджоникидзе, ул. Аэродромная.

Администрация МУП «Водоканал»