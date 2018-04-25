24 апреля в Чанах во время небольшого урагана с ливнем рухнула водонапорная железнодорожная башня, которая была построена примерно в 1935 году и имела статус объекта культурного значения. По словам очевидцев, в настоящее время завалы разбирают рабочие.

Как сообщают местные жители, охранный статус как объект культурного значения историческая башня получила только летом 2016 года, однако до сих пор оставалась заброшенной. «Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» готовит по факту происшествия заявление в прокуратуру, — говорит руководитель движения Ростислав Антонов. — Объект был занесен на туристический портал Новосибирской области. Ответственному должностному лицу муниципалитета грозит штраф до 600 тысяч рублей».

С началом строительства железной дороги в Чанах возникла необходимость в подаче воды, вследствие чего, ориентировочно в 1935 г., была построена водонапорная башня, одновременно с железнодорожным вокзалом. Главным назначением сооружения являлась заправка водой паровоза. Воду в башню качали из местного озера. Специальный работник следил за уровнем воды.