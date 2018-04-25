Как распознать инсульт?

Каждый участок мозга отвечает за конкретные функции: движение, чувствительность, координацию и органы чувств. Последствия инсульта будут зависеть от того, какой участок мозга пострадал, и какие функции утрачены или снижены.

Признаками инсульта является внезапное появление на фоне полного благополучия следующих симптомов:

-полная или частичная слабость, отсутствие движений в руке и (или) ноге с одной стороны тела (попросите человека поднять и удерживать выпрямленные руки или ноги: одна будет отставать от другой, либо обе окажутся неподвижными);

-онемение, отсутствие чувствительности на одной стороне тела и лица;

-шаткость при ходьбе, потеря равновесия, нарушение координации и точных движений, головокружение;

-асимметрия лица ( попросите человека улыбнуться: он не сможет или улыбка окажется кривой);

-нарушение речи;

-нарушение зрения на одном или двух глазах, ощущение двоения в глазах;

-затруднение глотания;

-расстройство (потеря) сознания;

-головная боль, тошнота, рвота;

-иногда судорожные припадки;

-возможно непроизвольное мочеиспускание.

Указанные изменения возникают чаще ночью, а днем - после физической нагрузки или эмоционального напряжения.

Что делать?

Если вы заметили подобные изменения - необходимо немедленно вызвать бригаду «Скорой медицинской помощи» и точно описать диспетчеру все, что произошло. Промедление недопустимо! Чем раньше будет оказана специализированная медицинская помощь, тем эффективнее будет лечение! «Золотое время» для начала лечения - первые 3часа.

До приезда бригады «Скорой медицинской помощи» необходимо:

- уложить человека на ровную поверхность, обеспечить приподнятое положение головы;

- освободить область шеи от одежды и обеспечить приток свежего воздуха;

- зафиксировать время появления первых симптомов;

- измерить артериальное давление;

- при рвоте повернуть голову на бок, салфеткой очистить полость рта.

Дальнейшие мероприятия определяются медицинскими работниками.

Как защититься от инсульта?

Факторы риска, приводящие к возникновению инсульта: повышенное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы и холестерина крови, а также изменения липидного спектра крови, избыточный вес, ожирение, злоупотребление алкоголем, курение, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, длительный стресс, эмоциональная неустойчивость. Существенно увеличивают риск развития инсульта такие болезни, как гипертоническая болезнь, болезнь сердца, атеросклероз, сахарный диабет.

Главное - своевременно выявить и устранить влияние факторов риска!

Старайтесь вести здоровый образ жизни.

Центр здоровья Татарской ЦРБ имени 70-летия НСО