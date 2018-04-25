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- добровольные народные дружины 
- весенний призыв 
- тотальный диктант

- МБУК Козловского сельсовета 
- исторический парк "Россия - моя история" 
- соревнования по мини - футболу

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Источник: ОТС Татарск  

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