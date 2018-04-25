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25.04.2018 | 04:53
Информатор
317
- добровольные народные дружины
- весенний призыв
- тотальный диктант
- МБУК Козловского сельсовета
- исторический парк "Россия - моя история"
- соревнования по мини - футболу
Источник:
ОТС Татарск
В Татарске осужден любитель покурить марихуаны
А трудности сближали...
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